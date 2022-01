Sortosville-en-Beaumont. La Maison du biscuit donne 1 740 boîtes de financiers à l'hôpital Bichat

La réputation de la Maison du biscuit, à Sortosville-en-Beaumont dans le Cotentin, n'est plus à faire. Désormais, la preuve de sa générosité non plus. C'est une belle initiative parmi tant d'autres, en cette période de crise épidémique du Covid-19 : le fabricant de biscuits vient d'offrir la bagatelle de 1 740 boîtes de financiers (son Best-Seller) à l'hôpital Bichat, l'un des hôpitaux parisiens durement confrontés à la pandémie. Des boîtes ont également été offertes aux hôpitaux locaux, comme celui de Cherbourg.

