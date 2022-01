[Témoignage] Seine-Maritime. Covid-19, le système D pour les infirmiers à domicile

Ils sont en première ligne face aux malades du coronavirus et se rendent directement à leur domicile. Il s'agit des infirmiers libéraux, comme Adérito Monteiro qui exerce à Duclair, aux côtés de sa compagne et de trois autres professionnels. Il a mis en place des gestes de précaution pour se prémunir du virus : "Ne serait-ce qu'une prise de sang, lorsqu'on rentre chez un patient en temps normal, on arrive avec notre sacoche et on réalise la prise de sang, explique-t-il. Aujourd'hui, on essaye de rentrer le moins possible avec du matériel et le peu de matériel que l'on rentre, on doit le désinfecter pour le remettre dans notre véhicule."

"Ça rallonge nos prises en charge"

Un procédé long mais nécessaire, selon Adérito Monteiro : "Ça demande énormément de temps, ça rallonge nos prises en charge et c'est en ça que c'est assez difficile." L'infirmier a d'ailleurs lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux pour obtenir du matériel de protection pour sa voiture, afin d'éviter d'avoir à désinfecter son véhicule en permanence et pour "prendre en charge en toute sécurité les patients".

Le soignant a déjà eu des retours de la part de garagistes qui lui ont fourni des protections pour sa voiture (volant, siège, levier de vitesse) et des combinaisons pour se protéger. "Avant cela, on avait 15 à 20 minutes de décontamination du véhicule à la fin de chaque tournée, le matin et le soir", déplore Adérito Monteiro. Ces protections permettent désormais un "gain de temps".

Un lien social

Adérito Monteiro poursuit ainsi ses visites habituelles auprès de ses patients qui ne sont pas concernés par le coronavirus, il s'agit pour la plupart de personnes âgées. "Ils ont l'habitude d'avoir la famille qui passe et là ils n'ont plus cette possibilité-là, raconte l'infirmier libéral. Ils se retrouvent dans une solitude et on est les seules personnes qu'ils vont voir dans la journée. Le fait de nous voir passer, ça leur fait du bien."

Mais le soignant pense aussi à ses deux filles. Face à l'épidémie de coronavirus, lui et sa compagne se disent inquiets. "Quand on rentre de notre tournée, on s'astreint à changer de vêtement avant de rentrer à la maison, pour ne pas risquer une éventuelle contamination. C'est très contraignant, on a vraiment peur de ramener ça à nos enfants."