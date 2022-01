Seine-Maritime. Jusqu'à 30 appels quotidiens aux pompiers liés au coronavirus

En pleine période de confinement et face à l'épidémie de coronavirus, les sapeurs-pompiers restent mobilisés. Mais le nombre d'interventions est en baisse d'un tiers à travers la Seine-Maritime : "Nous sommes passés, depuis le confinement, de 250 interventions journalières à 160 interventions", indique André Gautier, le président du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime.

André Gautier Impossible de lire le son.

En revanche, la proportion de ces interventions n'a pas changé avec toujours "80 à 85 % de secours à personne et entre 6 et 10 % d'incendie". Dans le détail, sur la prise en charge quotidienne de malades, entre 20 et 30 personnes sont suspectées d'être porteuses du coronavirus.

Des précautions à prendre

Ces prises en charge nécessitent une attention toute particulière, avec des précautions pour les sapeurs-pompiers. "La sécurité des personnels et donc de leur famille constitue une des priorités du service, poursuit André Gautier. Les sapeurs-pompiers sont équipés de masques et sont sensibilisés aux gestes barrières."

André Gautier Impossible de lire le son.

Dans le dernier bilan médical, rendu public le mardi 24 mars, Thierry Senez, chef de pôle santé bien-être au SDIS, expliquait que sept agents avaient été placés en quatorzaine mais qu'"aucun d'entre eux ne présente de symptômes Covid identifiés", tandis que quatre autres agents avaient terminé leur isolement.