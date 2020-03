[Infographie]. L'épidémie de coronavirus en Normandie, en chiffres

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus Covid-19 en France, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et Santé Publique France publient quotidiennement des points épidémiologiques pour suivre et mieux comprendre l'avancée du virus sur le territoire. Pour vous, Tendance Ouest s'est penchée sur ces chiffres.

Tout d'abord, il est intéressant de voir combien de personnes sont actuellement hospitalisées. Si ce chiffre est mis à jour quotidiennement et augmente graduellement, nous ne pouvons que constater que la "vague" annoncée par les scientifiques est bel et bien en train d'arriver, en Normandie notamment.

La Seine-Maritime, département le plus touché par la "vague"

Dans chaque département, on constate une forte augmentation du nombre de personnes hospitalisées. En Seine-Maritime, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 30 à 263 personnes, soit une multiplication par 8,8 en douze jours.

Pour revoir l'évolution, appuyez sur le bouton "replay".

Pourtant, si le nombre de personnes hospitalisées dans les différents établissements de la région atteint 455 personnes selon les données de Santé Publique France, au dimanche 29 mars, il est inégalement réparti sur le territoire. La Seine-Maritime concentre, à elle seule, près de 58 % des personnes hospitalisées pour Covid-19. Le département a d'ailleurs été le premier à être classé comme zone d'exposition à risque par Santé Publique France. À l'heure actuelle, tous les départements de la Normandie sont classés comme tel.

Concernant les personnes en soins intensifs ou en réanimation dans les hôpitaux normands, même constat. 51,6 % de ces patients sont en Seine-Maritime au dimanche 29 mars.

Parmi tous les patients en Normandie, 32 personnes sont décédées des suites de la maladie du Covid-19 (au dimanche 29 mars).

103 personnes guéries

Malgré tout, le personnel soignant fait face. Santé Publique France recense également le nombre de personnes sorties guéries de l'hôpital.

Qui est le plus touché en Normandie ?

En s'appuyant sur les données apportées par Santé Publique France, on peut entrevoir quelles sont les personnes les plus touchées en Normandie, à savoir les hommes, qui sont plus hospitalisés.

Un autre indicateur est intéressant : le nombre de personnes hospitalisées après un passage aux urgences, selon leur âge. 41 % des personnes de plus 75 ans sont redirigées vers des soins après une visite aux urgences.

En moyenne, l'hospitalisation est décidée dans 28 % des cas.

Pourtant, les passages aux urgences concernent surtout les 15-44 ans, tout comme les visites de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19.

Sur l'ensemble des visites habituelles, les 15-44 ans ont le plus recourt à SOS Médecin lorsqu'ils développent les symptômes du virus, avec 8,3 % des visites totales. Toutes tranches d'âge confondues, cette part de consultations représente 5,8 %.

Retrouvez les données sur la plateforme Geodes de Santé Publique France.