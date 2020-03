Paroles d'experts. "Toutes les études montrent que l'on travaille plus quand on télétravaille"

Assia Milan est chargée de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail.

Assia, il y a des bons conseils à donner pour un télétravail réussi ?

"Le risque du télétravail, c'est l'hyperconnexion, parce qu'on n'est pas forcément interrompu par d'autres activités. Toutes les études montrent aussi qu'on travaille plus quand on télétravaille, parce qu'une partie du temps de déplacement est réinvestie sur le temps de travail. Il s'agit vraiment de mettre en place une organisation qui permette de prévenir ce risque en distinguant bien le temps personnel, du temps professionnel."

Travailler dans sa cuisine, ce n'est pas forcément une bonne idée ?

"Par exemple, le risque si on travaille dans un espace qui est vraiment l'espace où on prend ses temps de pause, c'est que finalement, on ne déconnecte jamais. En plus, la situation actuelle est exceptionnelle, le confinement peut renforcer l'aspect d'isolement social. Il faut vraiment prêter attention à cet enjeu en prévoyant un espace spécifique, tant que c'est possible au domicile, pour s'isoler, travailler dans un lieu dédié avec un bureau et vraiment s'autoriser des pauses en dehors de cet espace."

Le rôle du manager est aussi important ?

"Dans ce contexte de crise, du fait que certains se soient retrouvés du jour au lendemain à télétravailler, sans y être préparés, c'est important d'avoir des temps réguliers d'échange avec l'équipe et l'encadrement ainsi qu'une charge adaptée à ses moyens et son contexte. Et puis, surtout, c'est important pour les managers d'apprendre à accompagner les équipes à distance, avec un travail basé sur les objectifs, le dialogue et la confiance."