Sotteville-lès-Rouen. En pleine crise sanitaire, la Ville lance une plateforme d'entraide

C'est un moyen de garder du lien. En pleine crise du coronavirus, le service communication de la mairie de Sotteville-lès-Rouen a lancé la plateforme monsotteville.fr.

"L'idée est de pouvoir déposer une offre de service mais aussi de pouvoir déposer ses besoins en service, pour les courses, pour l'aide scolaire, etc.", détaille Christelle Chaussat, directrice du service communication. Par exemple, une dame, peintre déco dans le spectacle, propose des activités artistiques pour les enfants à faire à la maison, "pour les aider à passer le temps dans la joie et la bonne humeur". Un peu plus d'une quinzaine d'annonces ont été déposées sur la plateforme.

Une information fiable

La plateforme est aussi une possibilité de regrouper toutes les informations officielles liées à la crise du coronavirus. "On les traduit au niveau local. Qu'est-ce que ça veut dire pour les services municipaux, les services publics au quotidien." Une "boîte à documents" permet aussi de regrouper les formulaires utiles, comme les attestations dérogatoires de sortie.