Seine-Maritime. Un premier centre de soins dédié aux malades du Covid-19

Un centre pour faciliter et sécuriser la prise en charge des patients qui présentent des symptômes du Covid-19. C'est l'objectif de ce lieu qui a ouvert ses portes le lundi 30 mars, dans la salle Jacques-Anquetil de Neufchâtel-en-Bray. "C'est un lieu qui propose une prise en charge pluriprofessionnelle avec des médecins et des infirmiers, pour accueillir au mieux les patients", présente Mathieu Morin, coordinateur du réseau territorial de santé du pays de Bray.

Améliorer la prise en charge

L'intérêt est double, en permettant de libérer les cabinets des médecins de potentiels malades du Covid-19 pour continuer à prendre en charge les autres patients. "Le message d'appeler le 15 en priorité est très bien passé, souligne Guillaume Boisdin, médecin généraliste. Mais le problème, c'est que le 15 ne sait pas toujours où orienter et ne connaît pas toutes les conditions d'accueil des généralistes."

Il s'agit ainsi d'améliorer la sécurité de la prise en charge des personnes présentant des symptômes du coronavirus : "Ça a été réfléchi sur notre territoire et les médecins du territoire ont estimé que la prise en charge en cabinet classique n'était pas suffisamment sécuritaire pour eux et pour les patients qui viennent", poursuit Mathieu Morin.

Un deuxième centre à l'étude

En fonction des signes de gravité, les patients pourront être orientés, via le 15, dans un hôpital ou bien, en absence de ces signes, ils pourront regagner leur domicile avec une ordonnance et un éventuel arrêt de travail. Un suivi du patient sera aussi mis en place.

Ce centre de soins n'est accessible qu'après un appel à son médecin traitant ou au 116 117 (la plateforme téléphonique de permanence des soins en Normandie). Il est ouvert tous les jours, de 9 heures à 19 heures. "Nous avons ouvert les plannings sur une semaine et ils sont totalement pleins, indique Mathieu Morin quant à la mobilisation des soignants du territoire. Le fait que ce soit une prise en charge pluriprofessionnelle en motive aussi certains car c'est ce que l'on peut retrouver en hôpital."

Un deuxième centre de soins est d'ores et déjà à l'étude dans le sud du pays de Bray, pour poursuivre cette amélioration de l'offre face à l'épidémie du coronavirus Covid-19.