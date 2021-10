Bedos, Biolay, Macéo Parker à L'Aigle

La présentation publique de la saison culturelle de L'Aigle, ce sera vendredi à 20h30, salle de Verdun.

Tendance Ouest vous en dévoile d'ores et déjà les grandes ligne, avec à l'affiche : Guy Bedos, un concert du Peuple de l'Herbe et de Benjamin Biolay, la résidence du groupe Bow Low, mais aussidu théâtre, des marionnettes, la saison "jeune public", le festival du conte, le festival "L'Aigle en scène" et le festival "Jazz en Ouche", avec Macéo Parker en tête d'affiche !

