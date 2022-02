Barcella ouvre la Saison Culturelle de Bréhal Animation ce vendredi!

C'est le concept développé par Bréhal Animation. Tous les mois, découvrez un nouveau concert, un nouveau spectacle à Bréhal.



Barcella ouvrira le bal ce vendredi. Ses chansons alternent entre hier et aujourd’hui, humour et désarroi, nostalgie et espoir. Vous pourrez l'applaudir dès 21h!



Le reste de la programmation est toute aussi allechante! Le Rock de Skip The Use, Mes Souliers sont Rouges, LA RUDA ou encore D.U.O passeront par Bréhal!

Découvrez ci-joint le programme complet à télécharger!



Ecoutez l'interview de Rodolphe avec Patrice de Bréhal Animation!