Manche. Les collèges participent à l'effort de guerre contre le coronavirus

Les collèges manchois vont apporter leur contribution à l'élan de générosité national pour aider les personnels soignants qui luttent contre le coronavirus. Le Conseil départemental, gestionnaire des 53 collèges de la Manche indique, ce vendredi 27 mars, qu'après inventaire dans l'ensemble des établissements, "80 000 paires de gants, 20 000 charlottes, 6 000 surchaussures, 2 000 masques, 3 500 'kits visiteurs' (ensemble composé de blouse, charlotte, masque et surchaussures) et 100 litres de gel hydroalcoolique ont été rassemblés". La collectivité affirme que "l'organisation pour la redistribution de cette collecte est en cours, auprès des centres hospitaliers, EHPAD et des professionnels de santé". En France, le besoin quotidien de masques s'élève à 15 millions d'unités.