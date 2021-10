Basket : le CBC dans la dernière ligne droite

Battus une seule fois en amical cet été, les basketteurs caennais ont confirmé leur belle dynamique actuelle contre une formation promue en Nationale 2. "On a fait une très mauvaise entame de match, précise Fabrice Calmon. On avait encore la victoire sur Rennes en tête. On n’a pas fait les efforts défensifs et on encaisse 26 points dans le seul premier quart-temps." Distancés de seize points en cours de première mi-temps, les Caennais ont parfaitement réagi sur la base d’une défense retrouvée. A la pause, ils menaient de deux points (39-37).

Le CBC a poursuivi sur sa lancée, en s’appuyant sur une défense tout terrain efficace, pour distancer son adversaire. "Ils ne marquent que 37 points sur les trente dernières minutes, c’est très satisfaisant. L’année dernière, on n’était pas capable de maintenir cette rigueur et cette intensité quand on était à plus vingt. Là, on en a été capable."

Porté par l’activité de Fabien Omont, auteur de 29 points en Bretagne, Caen est en confiance avant le premier match de championnat qui l’opposera à Vanves samedi 22 septembre. "Ça ne reste que des matchs de préparation, martèle Fabrice Calmon. Il faut vraiment se méfier." Trois matchs sont au programme du CBC cette semaine, contre Rouen (Pro B), Le Mans (N2) et Lisieux (N3).