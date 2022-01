Alençon. Découvrez les dates des concerts After-Work reportés à La Luciole

Plusieurs concerts After-Work de La Luciole à Alençon sont reportés, pour cause de confinement lié à l'épidémie de Covid-19.

Ainsi, le concert de Samba de la Muerte, prévu le 2 avril est reporté au jeudi 17 décembre à 19 heures. Le concert de We hate you please die est reporté au jeudi 3 décembre à 19 heures. Le concert de Madame Guillotine est reporté au jeudi 18 juin à 19 heures. Le concert jeune public du Ballet Urbain est reporté au mardi 24 novembre à 19 heures.