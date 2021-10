CFA 2 : Mondeville échoue sur le fil

Venus en Bretagne avec l'intention manifeste de ne pas perdre, les Normands ont cédé à cinq minutes du terme après avoir longtemps résisté aux assauts adverses. "On avait fait ce qu'il fallait pour mériter les deux points, souligne l'entraîneur Jean-François Péron. Sans être brillants, on a su être organisé et répondre aux problèmes posés par l'adversaire. C'était intéressant. On a ressemblé à une équipe avec un projet bien défini. On a subi mais on méritait mieux qu'une défaite."

Huitième du groupe H de CFA 2 avec deux défaites et une victoire au compteur, Mondeville regarde désormais vers le troisième tour de la Coupe de France et un déplacement a priori facile à Gacé, dimanche 16 septembre. Le club vise "un huitième ou neuvième tour" dans cette compétition, d'après son président Karim Bouaziz.