Caen. Tendance Sports : Voyage à Dubaï, Malherbe qui gagne loin d'Ornano et Ladji Doucouré en live du Meeting de Mondeville !

Le menu était encore des plus copieux, ce dimanche soir 5 février 2017 dans votre émission Tendance Sports. Tout le foot en Normandie, les résultats de handball et basket ou encore un plan sur une action handisport à Alençon, la découverte du Horse-ball, tout cela avant de voyager à Mondeville avec Ladji Doucouré et à Dubaï avec Quentin Valognes (Team Novo Nordisk), il y en avait pour tout le monde !