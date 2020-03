Orne. Confinement : la Croix-Rouge se mobilise pour les personnes isolées

La Croix-Rouge française lance un numéro de téléphone unique pour aider les personnes seules et isolées par le confinement lié au coronavirus.

Dans l'Orne rurale à la population vieillissante, la situation est compliquée pour les personnes seules, notamment celles âgées en milieu très rural. La seule visite quotidienne était souvent celle du facteur, mais elle n'est plus maintenue. La solitude devient parfois écrasante. D'où la mise en place de cette conciergerie solidaire Croix-Rouge chez vous. C'est "une écoute, un soutien psychologique, mais aussi la possibilité de commander, parmi neuf paniers, des produits de première nécessité qui seront livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge", explique Alain Faure, de la cellule arrière départementale de la Croix-Rouge de l'Orne. Dans ce département, des bénévoles sont mobilisés sur les secteurs d'Alençon, Flers, Argentan, Mortagne, et Tinchebray. Ce dispositif d'écoute est joignable 7j/7, de 8 heures à 20 heures, au 09 70 28 30 00. Commandes et livraisons dès le lendemain, de denrées alimentaires, produits d'hygiène et de médicaments.