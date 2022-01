Coronavirus : Vos questions, nos réponses. Puis-je aller dans un centre pour laver ma voiture ?

Question de Sébastien : "Je parcours 70 km aller-retour par jour pour me déplacer sur mon lieu de travail. J'ai récemment acheté une nouvelle voiture, je voulais savoir si je pouvais la passer au karcher dans un centre de lavage sans risquer une amende ?"

La réponse est non. Et pourtant, Sébastien comme d'autres ont remarqué que certains centres de lavage auto sont encore ouverts. Dans les faits, il s'agit de permettre notamment aux ambulances de pouvoir être lavées si nécessaire. Mais pour l'ensemble des particuliers, ce n'est pas un motif pour braver le confinement et risquer une amende de 135 €, voire plus si récidive. Le lavage de votre voiture ne fait pas partie des quelques déplacements autorisés avec votre attestation.