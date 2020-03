Podcast. Confinement : les réseaux sociaux, pour le meilleur et le pire

Depuis le 17 mars, les réseaux sociaux sont plus actifs que jamais. Ils bruissent d'échanges, de concerts improvisés, de soutiens aux soignants, de solidarité... et d'incontournables mises en scène du "moi". Même en confinement le "moi" est bien vivant. Il est un peu plus vulgaire que d'habitude et parfois totalement décalé. Quand les uns se battent contre la mort, un peu de retenue serait bienvenue.

