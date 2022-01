Coronavirus: vos questions, nos réponses. Peut-on sortir dans la rue près de chez soi avec ses enfants ?

Question de Nico : "Ai-je le droit de sortir dans la rue près de chez moi avec mon enfant de 3 ans ? Pour prendre l'air ! Si oui, faut-il deux attestations ?"

Réponse : les sorties, un truc que l'on faisait dans l'ancien monde avant le coronavirus. On a tous l'impression que ça fait des siècles qu'on ne peut plus le faire… Oui, "les sorties indispensables à l'équilibre des enfants" sont autorisées, précise le gouvernement, à proximité du domicile. Et une seule attestation sur l'honneur suffit pour un adulte avec des enfants. Attention à bien respecter la distance de sécurité d'un bon mètre avec les passants éventuels et en évitant tout rassemblement. N'oubliez pas la nouvelle attestation de sortie, avec l'heure.