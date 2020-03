Orne. Les élus du département s'insurgent contre 30 fermetures de classes

Il y aura un après coronavirus. Mais dans l'Orne, ce sera avec 30 classes en moins à la rentrée de septembre 2020. Des élus s'insurgent contre cette annonce.

Les cinq parlementaires et le président du Conseil départemental de l'Orne interpellent le ministre de l'Éducation nationale, regrettant qu'il annonce la fermeture de 30 classes de maternelle et de primaire à la rentrée de septembre 2020 : "nous déplorons que cette décision se fasse dans l'urgence et sans concertation des élus des communes, des enseignants, des représentants des personnels et des parents d'élèves", lui écrivent-ils.

"Afin de ne pas déstabiliser la communauté éducative et d'agir dans la sérénité, nous demandons solennellement au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, un moratoire sur les fermetures de classes qui étaient envisagées dans l'Orne", écrivent les six élus, "l'Orne est un territoire rural avec ses spécificités et un accompagnement fort y est nécessaire. Les enfants et parents ornais en ont besoin."