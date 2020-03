Le Havre. Transport à la demande gratuit pour les soignants

Le mercredi 25 mars, la communauté urbaine du Havre informe qu'elle propose gratuitement son service de transport à la demande (MobiFil) aux personnels soignants des hôpitaux et EHPAD de son territoire. Ce service est disponible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur réservation pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Tous les professionnels de santé et les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire peuvent en bénéficier : le personnel travaillant en établissements de santé publics et privés, le personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, les professionnels de santé et médico-sociaux de ville ainsi que les personnels chargés de la gestion de l'épidémie dans les agences régionales de santé (ARS) et les préfectures, et ceux affectés à l'équipe nationale de gestion de la crise.

Pratique. Réservation au 02 35 22 34 34 de 7 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 8 heures à 16 heures le samedi.