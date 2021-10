Les sorties cinéma de ce mercredi

- Ce que le jour doit à la nuit de Alexandre Arcady (France, 2H39) avec Nora Arnezeder, Fu'ad Ait Aattou, Anne Parillaud, Vincent Perez

"Ce film n'est pas là pour refaire le monde mais pour dire simplement qu'on n'a qu'une vie et quand l'amour se présente, il ne faut pas laisser passer l'amour, qui est la chose la plus importante, et qu'entre la France et l'Algérie, on a peut-être laissé passer cet amour", explique Alexandre Arcady, né à Alger en 1947. Ce que le jour doit à la nuit est tiré du roman de Yasmina Khadra et commence dans les années 30 lorsque le jeune Younes est confié à son oncle, marié à une Française, à Oran. Rebaptisé Jonas, il fréquente de jeunes Français tout en n'oubliant pas son identité et vit une histoire d'amour impossible avec Emilie.

- Ombline de Stéphane Cazes (France, 1H35) avec Mélanie Thierry, Nathalie Becue, Corinne Masiero

Ombline, vingt ans, condamnée pour une violente agression, découvre en prison qu'elle est enceinte et donne naissance à Lucas. Elle apprend à devenir mère dans la solitude de l'univers carcéral où la loi française permet aux détenues de garder leur enfant jusqu'à 18 mois. Lorsque son fils est placé dans une famille d'accueil, elle décide de se battre pour récupérer sa garde en sortant de prison et briser la spirale de la fatalité.

- The We and the I de Michel Gondry (USA/Grande-Bretagne, 1H46) avec Michael Brodie, Teresa Lynn, Lady Chen Carrasco

C'est la fin de l'année scolaire. Les élèves d'un lycée du Bronx grimpent dans le même bus pour un dernier trajet ensemble avant l'été. Le groupe d'adolescents bruyants et exubérants, entre "bizuteurs", "victimes" et amoureux, évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus se vide.

- Voisins du troisième type de Akiva Schaffer (USA, 1H40, avertissement publics sensibles) avec Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill

Quatre hommes d'une banlieue tranquille décident de former un comité de surveillance de quartier. Un prétexte pour échapper à leur morne existence une soirée par semaine. Une nuit, leur paisible petite ville a été envahie par des extraterrestres.

- LoL USA de Lisa Azuelos (USA, 1H36) avec Miley Cyrus, Demi Moore, Ashley Greene

Dans un monde connecté en permanence via YouTube, iTunes et Facebook, Lola et ses amis naviguent entre amitié et histoires d'amour de lycée, tout en évitant leurs parents parfois insupportables et dépassés. Quand la mère de Lola, Anne, jouée par Demi Moore, découvre le journal intime de sa fille, elle réalise à quel point un fossé s'est creusé entres elles.

- Des hommes sans loi de John Hillcoat (USA, 1H55) avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke

1931. Au coeur de l'Amérique en pleine prohibition, dans le comté de Franklin en Virginie, les trois frères Bondurant sont des trafiquants notoires. Jack, le plus jeune, ambitieux et impulsif, veut transformer la petite affaire familiale en trafic d'envergure.