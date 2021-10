Le Dahlia et les jardins font leur festival à Coutances !

La visite du Festival du Dahlia et des Jardins débute par la découverte du site pédagogique de productions horticoles (serres) où sont cultivés des milliers de végétaux ornementaux commercialisés directement aux consommateurs à la recherche de qualité, de diversité, d’authenticité et de conseils.

Elle se prolonge dans le jardin botanique qui offre en toute saison un cadre champêtre enchanteur où le visiteur peut hydrater ses sens et découvrir quinze chambres paysagères.

Depuis bientôt 20ans, une équipe d’enseignants motivés et des promotions d’élèves (de la 4e au BTS) conçoivent, réalisent et entretiennent ce site où il fait bon vivre et travailler malgré les multiples contraintes techniques rencontrées au cours des saisons.



Attention ! Les matinées sont consacrées à l’entretien ; aucune entrée ne sera possible. Droit d’entrée : 4€ (gratuit pour les moins de 10 ans)



Ecoutez Gilles Cloitre, directeur d'Exploitation et organisateur du Festival.