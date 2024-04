Coutances. Jazz sous les Pommiers met en avant les producteurs locaux

Ça va swinguer à Coutances du 4 au 11 mai, lors de la 43e édition de Jazz sous les Pommiers. Il ne reste plus qu'un petit mois pour être prêts pour les organisateurs. Le taux de remplissage est, pour l'instant, de 76%, et il reste près de 8 000 places pour aller voir différents concerts. Mais ce n'est pas la seule raison de venir au festival.

Des producteurs locaux en plus des musiciens

Pour le directeur, Denis Le Bas, l'intérêt du festival est aussi de découvrir des produits locaux. Un partenariat avec le cidre Lemasson dure depuis sept ans, et avec la fromagerie Réo depuis quatre ans. Pour l'occasion, 4 000 boîtes de fromage et une cuvée unique seront proposées aux festivaliers. Deux nouveaux producteurs ont rejoint l'aventure : les huîtres Lafosse et la brasserie Captain James. Pour la cogérante de cette dernière, Anaïs Hermann, participer au festival est une véritable opportunité.