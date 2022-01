Le couple à l'épreuve du confinement. "C'est l'occasion de recréer du lien, de réapprendre à s'écouter"

Dans Parole d'expert, Delphine Lefavrais, conseillère conjugale et familiale à Caen, nous explique comment vivre le confinement en couple.

Cette période de confinement est-elle bonne pour les couples ?

"Je ne sais pas si c'est bon. C'est vrai que le confinement, ça fait un effet loupe, ça fait grossir les problèmes s'il y en avait et du coup les gens se retrouvent peut-être confrontés plus directement à des choses qu'ils avaient tendance à fuir en allant travailler où en sortant faire du sport par exemple. Moi j'aurais tendance à dire que, oui, c'est bon parce que ça permet d'affronter les problèmes qui sont là."

Comment faire pour que tout se passe bien ?

"Déjà l'idée, c'est de ne pas vouloir que tout se déroule bien parce que la vie, qu'on soit confiné non, c'est comme la météo, il y a des moments de soleil, de pluie, de vent… Pour moi l'essentiel, c'est de garder ou de recréer du lien. C'est l'occasion de réapprendre à se regarder, à s'écouter et peut-être à respirer, pour ne pas réagir ou surréagir quand l'autre nous renvoie des choses compliquées à entendre. Comme toutes les épreuves, soit on en sort avec plus de joie, plus d'intimité, plus de vie, soit ça casse."

Pendant le confinement, vous donnez des conseils dans des vidéos ?

"Ce sont des conseils de bon sens testés personnellement et que je propose aussi aux personnes que j'accompagne habituellement. En fait, il y a deux grands courants. Il y a la peur et l'amour et en ce moment, ces deux énergies nous traversent. L'idée, c'est comme pour la radio, choisir la bonne fréquence, celle de l'amour pour traverser cette période le plus sereinement possible."

Rendez-vous sur la chaine YouTube de Delphine Lefavrais