Fécamp. Confinement : des dessins pour les personnes âgées

En cette période de confinement, les résidents des maisons de retraite sont particulièrement isolés. Le conseil municipal des enfants de Fécamp se mobilise. Depuis le lundi 23 mars, il incite les plus jeunes de la ville à soutenir les personnes qui habitent dans les résidences médicalisées de Fécamp et qui ne peuvent plus recevoir de visites.

Il s'agit pour les jeunes de transmettre aux aînés des dessins, accompagnés d'un petit message et du hashtag #Onnevousoubliepas. Les directeurs d'école de Fécamp ont été informés de cette opération, pour relais auprès des familles. Il est possible d'envoyer les dessins au centre gérontologique Yvon Lamour (cyl.animation@ch-fecamp.fr), à la résidence du Bois Martel (boismartel.animation@ch-fecamp.fr), à l'EHPAD Résidence les Moulins au Roy (moulinsauroy.animation@ch-fecamp.fr) ou à l'EHPAD le Shamrock (shamrock.animation@ch-fecamp.fr). Il est également possible d'envoyer les dessins la page Facebook de la Ville de Fécamp, avec le prénom et l'âge de l'artiste en herbe. À vos crayons !