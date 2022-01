Normandie. La Région et trois Départements commandent 2 millions de masques

Nombreux sont les établissements de santé à les réclamer. Selon un communiqué, la Région Normandie et les Départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne s'associent avec la Région Ile-de-France pour commander deux millions de masques chirurgicaux. Sauf imprévu, ils arriveront par avion-cargo et seront livrés début avril dans les établissements de santé de Normandie. Ces masques seront destinés en priorité aux soignants, hospitaliers ou libéraux, ainsi qu'aux personnels des EHPAD et des services d'aide à domicile.

Le communiqué des collectivités ne dévoile pas le nom du fournisseur choisi pour ces masques, mais précise qu'il s'agit d'une entreprise présente "depuis 12 ans dans le domaine de la distribution de matériel médical en France et en Europe", déjà active lors de l'épidémie de grippe H1N1.

Par ailleurs, "la Région Normandie recherche activement des masques FFP2 ainsi que des blouses et des lunettes de protection, de façon à en fournir aux professionnels de santé le plus rapidement possible", rappelle le communiqué.