Caen. Des milliers de masques offerts aux professionnels de santé

Le manque de masques se fait de plus en plus ressentir. Face à cela, la solidarité s'organise : 50 000 masques sont distribués par le SDIS 14 et les associations de sécurité civile aux professionnels de santé du Calvados, grâce à la générosité de particuliers, d'entreprises et de collectivités. L'université de Caen se mobilise également : vendredi 20 mars 2000 masques et 8000 gants ont été donnés à la préfecture du Calvados pour soutenir les soignants.