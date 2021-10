Kayak Polo : Gohier et Barbey en bronze au mondial Polonais

Une solide performance pour n'importe quelle équipe sauf pour les Bleus de Maxime Gohier tenant du titre. Tout avait pourtant bien commencé pour les Condéens et leurs camarades tricolores. Dès le premier match, Gohier et les siens faisaient parler la poudre en explosant la Grande Bretagne (5-0). Bis répétita lors des rencontre suivante. Une victoire 6-2 contre l'Australie, doublé de Barbey et doublé de Gohier. Puis 6-2 contre la Russie avec encore un doublé pour Gohier.

L'os hollandais

Le meilleur joueur du Monde allait encore faire parler son talent lors de la rencontre suivante avec un nouveau but et une victoire in extremis contre l'Espagne (2-1) avant une nouvelle démonstration contre la Grande Bretagne (8-3). Le samedi, deux victoire contre la Pologne et l'Allemagne (6-3 et 7-2) allait permettre au bleus de continuer leurs beau parcours avant un match nul face au Danemark grâce à une égalisation de..... François Barbey.

Direction les demi-finale face à l'os hollandais. Un os qui va se réveler impossible à croquer pour les Bleus. Ces dernier s'inclinent (2-1) et ne conserveront pas leur titre. En petite finale, l'adversaire se nomme Australie et l'équipe de France ne laisse pas passer l'opportunité de monter sur le podium mondial en s'imposant 4-3.

Bref, c'est une nouvelle breloque mondiale pour les deux Manchois Maxime Gohier et François Barbey... Et ce n'est probablement pas fini...