Kayak polo : la Suisse Normande prépare ses mondiaux

Cette compétition biennale réunira plus de 600 athlètes issus de 25 nations et pourrait recevoir jusqu'à 50.000 spectateurs. "Nous avons une tradition de canoë-kayak et de kayak polo puisque plusieurs champions du monde ont été formés ici, indique Sylvie Vandevivere, directrice générale de l'événement. Les championnats d'Europe 2007, déroulés chez nous, ont permis la reconnaissance d'un territoire et d'un savoir-faire. Ils nous ont aidé à obtenir l'organisation de cette manifestation."

La France, tête d'affiche

A un an et demi du grand rendez-vous, l'heure est à la recherche de partenaires, pour couvrir les 750.000 euros de budgets, et de bénévoles. Le kayak polo est un sport collectif dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent sur un plan d'eau rectangulaire. Celle qui marque le plus de buts – surélevés, donc sans gardien – gagne le match. La France fait partie des meilleures nations au monde en la matière, puisqu'elle avait glané les deux titres séniors en 2010 à Milan.