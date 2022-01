Le jour 4, Philippe Bertin parle avec tendresse de Jeannine, âgée de plus de 100 ans et confinée à Caen. Elle a vécu le débarquement de 44. Elle est venue en aide aux blessés des combats de Caen. Sa solitude a été brisée par un coup de fil, un simple coup de fil. Et si le confinement nous reliait à nouveau ? Et si le confinement faisait naître une attention à l'autre salvatrice ?

Les "Carnets d'un confiné" sont diffusés tous les jours à 8h05 sur la radio Tendance Ouest et disponibles en podcast.