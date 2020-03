Coronavirus : vos questions, nos réponses. Notre cérémonie de mariage est-elle maintenue ?

La question : "Notre cérémonie de mariage est-elle maintenue ?" La réponse est non. C'est simple, le ministère de l'Intérieur a confirmé qu'il n'y avait plus de célébrations de mariage, estimant qu'elles ne font pas partie "des priorités de la nation". À Caen par exemple, toutes les célébrations de mariage et PACS prévues jusqu'au samedi 4 avril sont reportés. Faites preuve de bon sens, vous pouvez d'ores et déjà prévenir vos invités.