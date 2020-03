Rouen. Un service minimum pour le Réseau Astuce pendant le confinement

Face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus, le Réseau Astuce a décidé d'aménager à nouveau son offre de transports dans la Métropole de Rouen. Il s'agit principalement de "garantir la desserte des établissements de santé, tout en prenant en compte la baisse de fréquentation du réseau", explique l'entreprise dans un communiqué.

Les nouveaux horaires entrent en vigueur à partir du samedi 21 mars et jusqu'à nouvel avis.

Des lignes suspendues

Ainsi, les lignes de métro circuleront de 5 heures à minuit, à raison d'un passage toutes les 10 minutes sur chaque branche en journée et de 30 minutes en soirée.

Les lignes Teor T1, T2, T3 circuleront de 4 h 30 à minuit, avec une fréquence de passage de 45 minutes sur chaque ligne en journée et d'une heure en soirée. Cette fréquence sera de 15 minutes en journée et de 20 minutes en soirée entre les stations Mont-Riboudet Kindarena et CHU. La ligne T4 circulera de 6 heures à 19 h 30, avec une fréquence de passage de 35 minutes.

Les lignes Fast F1 et F3, desservant des établissements de santé, circuleront de 5 h 10 à minuit, à raison d'un passage toutes les 30 minutes en journée et d'une heure en soirée. Les lignes F2, F4 et F5 circuleront de 6 h 30 à 19 h 30, avec une fréquence de passage d'une heure sur les lignes F4 et F5 et une fréquence de passage de 30 minutes sur la ligne F2.

À noter la suspension des lignes régulières 9, 13, 22, 29, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 88 et Noctambus.

Le détail des fréquences :

Métro : 1 rame toutes les 10' entre 5h00 et 20h00 et toutes les 30' entre 20h00 et 00h15

T1 : 1 TEOR toutes les 45' entre 5h30 et 20h00 et toutes les 60' entre 20h00 et 00h10

T2 : 1 TEOR toutes les 45' entre 4h30 et 20h00 et toutes les 60' entre 20h00 et 00h00

T3 : 1 TEOR toutes les 45' entre 5h00 et 20h00 et toutes les 60' entre 20h00 et 00h00

T4 : 1 TEOR toutes les 35' entre 6h00 et 19h30

F1 : 1 bus toutes les 30' entre 5h30 et 20h00 et toutes les 60' entre 20h00 et 00h00

F2 : 1 bus toutes les 30' entre 6h30 et 19h30 (pas de desserte du parc de La Vatine)

F3 : 1 bus toutes les 30' entre 5h15 et 20h00 et toutes les 60' entre 20h00 et 00h00

F4 : 1 bus toutes les 60' entre 6h40 et 19h30

F5 : 1 bus toutes les 60' entre 6h25 et 19h30

5 : 1 bus toutes les 40' entre 6h35 et 19h30

6 : 1 bus toutes les 50' entre 6h20 et 19h30

8 : 1 bus toutes les 65' entre 6h20 et 19h30

11 : 1 bus toutes les 50' entre 6h35 et 19h30

20 : 1 bus toutes les 50' entre 6h25 et 19h30.