Caen. Des pharmaciens invitent des couturières à fabriquer des masques en tissu

Le manque de masques se fait de plus en plus ressentir… Nombreux sont les professionnels de santé à lancer des appels à la solidarité. "On a reçu dix boîtes de 50 masques mercredi [8 mars, NDLR], mais on ne peut pas en donner à tout le monde", explique Wilfried Vaultier, pharmacien à la pharmacie Saint-Gilles à Caen. Face à ce constat, l'idée des masques en tissus serait une possibilité : "On aimerait proposer à des couturières de faire des masques en tissu, de nous les déposer à la pharmacie pour qu'on les redistribue gratuitement, d'abord aux professionnels de santé. Forcément, l'efficacité n'est pas celle d'un masque chirurgical, mais je reste persuadée qu'un masque en tissu, c'est mieux que rien", explique Marie-Laure Gautier, pharmacien.