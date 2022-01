Question posée : "A-t-on plus de risques d'être touché par le coronavirus quand on fume ?"

Réponse : Non, si vous fumez, vous n'avez pas plus de risques d'attraper le virus qu'une personne qui vapote ou qui n'a jamais touché une cigarette de sa vie. En revanche, si vous fumez, le risque de développer le coronavirus avec des effets secondaires graves est plus important. Cela peut notamment aggraver la détresse respiratoire.