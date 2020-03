Alençon. Coronavirus : il ne faut plus monter dans les bus Alto par la porte avant

Comme dans beaucoup de villes, à Alençon, les transports urbains fonctionnent sur un rythme allégé, comme pendant les vacances, mais surtout, pour protéger le conducteur : la montée dans les bus n'est plus possible par la porte avant. Elle doit s'effectuer par les portes milieu et arrière. De même, l'achat de titres de transport ne peut plus s'effectuer auprès des conducteurs, et une distance de plus d'un mètre est installée entre le conducteur et la clientèle.