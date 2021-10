L’un de ses deux compagnons de pêche a alors plongé pour le secourir, appuyer par le propriétaire d'une autre vedette de 5 mètres se trouvant à proximité.

Ce providentiel plaisancier-sauveteur a alors fait preuve d’excellents réflexes : tout en faisant route au plus vite vers le port, il a prévenu le CROSS via les pompiers et effectué les gestes de premier secours appropriés.