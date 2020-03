Caen. La société SAP Labs France livre 6 000 masques chirurgicaux au CHU

Le mardi 17 mars, la société SAP Labs France a livré quelque 6 000 masques chirurgicaux destinés à protéger le personnel hospitalier du CHU de Caen face au Covid-19. Lors de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, la société, éditeur de logiciels pour entreprises et qui emploie une cinquantaine de personnes sur son site de Caen, avait commandé des masques de protection pour ses collaborateurs. Un lot de 6 000 masques était intacs. "Ils prendront bien soin de nos indispensables et courageux amis des services de santé du CHU de Caen", explique Arnaud Tallec, directeur général délégué. Contactée, l'Agence régionale de santé indique que les professionnels de santé sont en capacité de reconnaître "le bon état de fonctionnement des masques, à leur couleur et en fonction de l'état de l'élastique".

Face à la pénurie identifiée chez les professionnels de ville ou dans les organismes de santé (hôpitaux privés, EHPAD, structures médico-sociales), SAP Labs France lance un appel aux entreprises de Caen dont les employés sont maintenant en télétravail et qui posséderaient des stocks de masques.