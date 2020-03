Hermival-les-Vaux. Pour occuper les enfants, le zoo partage des activités ludiques

A peine la saison lancée, le zoo de Cerza situé à Hermival-les-Vaux a été contraint de fermer ses portes, comme tous les lieux recevant du public, pour éviter la propagation du Covid-19. Pour permettre aux amoureux des animaux de s'occuper pendant cette période de confinement, le parc a décidé de partager sur Internet des cahiers pédagogiques, de la maternelle au CM2. "Un moyen d'en apprendre plus sur les animaux du parc en attendant la réouverture", indique le zoo. Et en plus, c'est gratuit !