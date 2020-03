Podcast. COVID-19 : premier jour de confinement

Philippe Bertin ne quitte jamais ses carnets. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'un virus hirsute ai décidé de parcourir la planète pour nous rappeler notre fragile condition, le journaliste normand griffonne du papier. L'homme au regard coquin et à la barbe bientôt blanche ne peut s'empêcher d'observer et de détrousser les mots qui disent, même enfermé chez lui. Sa faconde va nous aider à ouvrir les fenêtres de notre imaginaire et de nos cœurs durant cette période inédite et délicate. Son journal est diffusé tous les jours à 8h08 sur la radio Tendance Ouest et disponible en podcast.

La première page des "Carnets d'un confiné" est consacré... au premier jour de confinement.