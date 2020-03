Coronavirus : vos questions, nos réponses. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde à l'hôpital ?

Véronique, inquiète, demande : "Risque-t-il de ne pas y avoir assez de place pour tout le monde dans les hôpitaux ?"

Question très difficile, puisqu'elle dépend de l'ampleur de l'épidémie, d'où l'importance du confinement. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a déclaré que la situation de l'épidémie en France "est très inquiétante". Il craint une éventuelle saturation des hôpitaux. La raison est simple, "le nombre de cas de coronavirus double désormais tous les trois jours". Et il a même ajouté : "Il y a une inquiétude que cette rapidité de développement de l'épidémie entraîne une saturation du système hospitalier français, ce que nous voulons absolument éviter." L'inquiétude est grande actuellement, notamment en Alsace et en Ile-de-France. D'où l'importance de respecter la consigne : "Restez chez vous." Chacun doit peut-être se poser cette question : "Si demain à cause de moi, le virus se diffuse et que les hôpitaux saturent de gens infectés, y aura-t-il de la place pour pouvoir y accueillir mon fils ou ma mère, si eux aussi sont malheureusement affectés ?" Ça n'arrive pas forcément qu'aux autres…