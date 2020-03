Seine-Maritime. Policiers et gendarmes mobilisés pour le respect du confinement

Les premiers contrôles ont été menés dès le début d'après-midi ce mardi 17 mars, pour faire respecter les nouvelles mesures de confinement. Policiers et gendarmes se sont déployés à travers le département et contrôlent toutes les personnes qui se trouvent hors de leur domicile. Elles doivent avoir en leur possession une attestation de déplacement. Dans le cas contraire, des amendes de 38 euros sont possibles.

Des patrouilles jour et nuit

"Les policiers ne sont pas là pour faire de l'activité contraventionnelle et verbaliser", estime Karim Bennacer, représentant du syndicat Alliance police nationale en Seine-Maritime. Il s'agit surtout de faire respecter le confinement et de prévenir les habitants des dangers qu'ils encourent. Des "patrouilles dynamiques" sont désormais en place pour "sillonner" le territoire et des points fixes de contrôles sont établis jour et nuit.

Des agents font cependant part de leurs inquiétudes sur le matériel de protection. Frédéric Desguerre, secrétaire du syndicat Unité SGP police FO en Seine-Maritime, demande ainsi des masques "pour se protéger des projections"."Il faut à tout prix qu'on monte d'un cran et qu'on puisse protéger nos collègues avec des lunettes protectrices, des gants et du gel", poursuit-il.

Fermeture des commissariats

Frédéric Desguerre note que les patrouilles qui sont présentes sur la voie publique n'ont pas la possibilité d'aller se laver les mains. "Il y a déjà des bouteilles de gel dans les voitures, mais il ne faudrait pas que l'on tombe en pénurie", insiste-t-il.

À noter qu'il est demandé à la population d'éviter de se rendre en commissariat, sauf urgence extrême. "Nous allons fermer tous les commissariats de secteur pour nous concentrer sur Rouen, Elbeuf, Le Havre et Bolbec, annonce Frédéric Desguerre. Nous allons recentrer les fonctionnaires de police sur nos missions essentielles."