Le Havre. Covid-19 : assurer la continuité du service public

Après les annonces, le lundi 16 mars, de confinement par le président de la République, la ville du Havre met en place de nouvelles mesures. Les agents de la police municipale et de la Brigade urbaine de prévention et de proximité sont mobilisés pour assurer le respect des règles du confinement. En conséquence, à compter du mardi 17 mars et jusqu'à nouvel ordre, le stationnement sur voirie ne fera plus l'objet de contrôles, à l'exception du stationnement gênant la circulation. Il est demandé à chacun de faire preuve de civisme et de ne pas prolonger inutilement le stationnement devant les commerces alimentaires.

L'hôtel de ville du Havre et les mairies de quartier restent ouverts au public. Les usagers sont priés de ne s'y rendre que pour les demandes urgentes et importantes. Les prestations d'état civil sont maintenues sur rendez-vous. Un service téléphonique est mis en place au 02 35 19 45 45.

Les marchés alimentaires restent autorisés et maintenus, selon le calendrier habituel. L'ensemble des aires de jeux de la ville sont fermées au public. Les parcs et jardins restent ouverts partout en ville, à l'exception des Jardins suspendus qui sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Les regroupements y sont interdits. Les cimetières de la ville restent ouverts et la limite des regroupements est fixée à 20 personnes.