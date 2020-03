Normandie. Ollca vous livre à manger à domicile pendant le confinement

Créée et développée à Rouen, l'application Ollca propose une alternative pour éviter l'attente dans les commerces d'alimentation de nombreuses villes en Normandie. Ainsi, sur un principe de livraison ou de "pick and drop", collecte en point de vente, vous pouvez commander et acheter de quoi manger. Déployée en France, l'application vous propose des solutions à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Louviers, à Avranches, à Caen, à Lisieux, à Deauville. Un système qui séduit de plus en plus d'utilisateurs, notamment d'artisans. Bouchers, boulangers, charcutiers,etc. De nombreux commerçants se sont déjà inscrits sur l'application. Victor Gobourg, directeur de la société Ollca, était l'invité de Normandie Matin avec Charles et Pierre, entre 6 heures et 9 heures.