Gonneville-Le Theil. Coronavirus : un couple manchois coincé à Malte

Ils pensaient passer des vacances au soleil, les deux Cotentinois ont dû prendre leur mal en patience à l'ombre de leur Air Bnb réservé à Saint Julian's, à Malte, avec le risque de payer une amende de 1 000 euros si le couple tentait de sortir de l'appartement. Au moment où Kévin Mazzocchi et Coralie Leflamand se sont envolés pour l'archipel, ils étaient loin de se douter que la situation en France allait s'aggraver aussi rapidement. Face au risque de propagation du Covid-19, les autorités maltaises ont interdit à compter du mercredi 11 mars les vols en provenance et vers la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Espagne. "Les personnes arrivant de ces quatre pays à partir du 11 mars seraient en tout état de cause mises en quarantaine obligatoire sous peine d'une amende de 1 000 €", a relayé l'Ambassade de France. En conséquence, le vol retour du couple prévu le samedi 14 mars à 15 h 15 a été annulé. "Nous n'avons aucune information. Nous attendions une date de rapatriement. Un premier vol a été organisé par l'Ambassade française samedi, mais nous n'avons pas pu l'avoir, nous ne savons pas pourquoi", explique Kévin, 27 ans. Le couple s'est finalement débrouillé par ses propres moyens, il a opté pour une autre solution : passer par Bruxelles, puis prendre un train Thalys jusqu'à Paris, et regagner Gonneville-Le Theil. Le vol était prévu ce lundi après-midi…

"On croise les doigts pour pouvoir rentrer sans soucis en France", a déclaré Kévin. On leur souhaite de tout cœur.