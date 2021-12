Alençon. Municipales : ce sera une quadrangulaire au second tour

Quatre listes seront en compétition pour le second tour des élections municipales à Alençon.

La liste Une gauche unie écologique et solidaire ne fusionne pas avec celle de Joaquim Puyeo. "Nous avons décidé de nous maintenir au second tour des municipales, quelle que soit la date du report éventuel", explique-t-elle lundi soir 16 mars. Elle a réalisé un score de 15.8 % au premier tour et elle veut "continuer à porter son projet autour des trois défis écologique, social, et démocratique".

Retrouvez les résultats des élections municipales en Normandie, commune par commune.