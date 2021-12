Normandie. Téléchargez l'attestation sur l'honneur pour les déplacements

Emmanuel Macron a pris une mesure inédite dans l'histoire récente de la France le lundi 16 mars, en annonçant une restriction sévère des déplacements de la population, pour freiner la progression du coronavirus. "Le mot d'ordre est clair : restez chez vous !", a ajouté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Seuls les déplacements "absolument nécessaires" sont autorisés. Dans tous les cas, il faudra avoir sur soi une attestation sur l'honneur téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur à cette adresse ou affichée ci-dessous.

Voici l'attestation à imprimer et à avoir sur soi pour les déplacements nécessaires. - Ministère de l'Intérieur

Après avoir indiqué son identité et ses coordonnées, il faudra cocher le motif de votre déplacement :

- déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

- déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

- déplacements pour motif de santé ;

- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants ;

- déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Il y aura des contrôles, fixes et mobiles, sur les axes prioritaires et les axes secondaires, et des amendes pour les contrevenants : 38 euros et même jusqu'à 135 euros prochainement, selon le ministre de l'Intérieur.