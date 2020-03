Rouen. La saison des Dragons de Rouen actuellement au point mort

Après une saison débutée timidement, les Jaunes et Noirs qui avaient réalisé un mois d'octobre compliqué en descendant jusqu'à la 5e place, ont ensuite réussi à redresser la barre avec les arrivées de Cam Barker et Mikko Lehtonen. Finaliste malheureux en Coupe de France face à Amiens, les joueurs de Fabrice Lhenry avaient réussi à finir la saison régulière à la seconde place et s'étaient qualifiés pour les demi-finales de Playoffs après avoir battu Gap 4 manches à 0. Actuellement au point mort à cause de l'épidémie de Coronavirus, la fédération tranchera pour la suite de la compétition ou l'annulation dans les prochaines heures. Une mauvaise dernière saison pour le joueur emblématique Marc-André Thinel qui doit prendre sa retraite.