Le conseil de Caen la mer comptera désormais 139 délégués

Michel Pondaven (PS) décédé le 4 août dernier, c’est Véronique Fourmeaux, du mouvement politique "Citoyen à Caen", qui siègera désormais à sa place. Pour sa première intervention, elle a notamment insisté sur l’importance de la prise en compte du handicap "qui ne se voit pas, comme la surdité ou la cécité".

La municipalité a souhaité "laisser s’exprimer" les conseillers sur la coopération intercommunale qui entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Les conseils municipaux, concernés par la réforme des collectivités territoriales, devaient se prononcer avant le 14 septembre sur la composition du nouveau conseil communautaire. Le conseil municipal caennais s’est prononcé pour l’arrêter à 139 représentants, contre 119 jusqu’alors.

51 délégués pour Caen

Sa répartition tiendra compte du nombre d’habitants de chaque commune, mais "elle ne peut pas nous satisfaire", pour l’adjoint au maire Rudy L’Orphelin. Ce dernier souhaite "un rééquilibrage nécessaire pour de véritables représentations".

En attendant, la ville de Caen représentera 37% des élus de Caen la mer, soit 51 délégués. Elle est suivie en nombre par Hérouville (8 conseillers), Ifs (5) et Mondeville (4). Les communes nouvellement intégrées de Mouen, Tourville-sur-Odon, Saint-André-sur-Orne et Colleville-Montgomery disposeront de deux délégués, car leur population est inférieure à 3 500 habitants. Verson comptera trois délégués et Ouistreham sera representée par quatre conseillers (un délégué supplémentaire par tranche de 3.500 habitants).

Autre décision, la nomination du conseiller municipal Jean-Pierre Beaudouin pour siéger à la chambre de la communauté de communes, en remplacement de Michel Pondaven.