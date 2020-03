Rouen. Les cours se poursuivent… à la maison

Depuis le lundi 16 mars et pour une durée indéterminée, écoliers, collégiens, lycéens et étudiants poursuivent leurs enseignements, mais à la maison. Pour freiner l'épidémie du coronavirus, les établissements scolaires sont fermés. Seuls les enfants des personnels de santé peuvent profiter des lieux et ils seront regroupés par dix au maximum. "Ni les élèves ni les professeurs ne sont en vacances", indique Christine Gavini-Chevet, rectrice d'académie de Normandie. Les apprentissages vont se poursuivre. "La continuité pédagogique est mise en place." Cette décision n'a pas été une surprise pour beaucoup de professeurs, comme Alexandra* : "On ne savait pas à partir de quand cela allait être mis en place, mais on s'en doutait un peu." Pour les professeurs, "trois propositions d'organisation sont faites", précise la rectrice. Certains travaillent dans les établissements, d'autres en télétravail et certains, qualifiés de fragiles, sont en arrêt de travail.

Pour les élèves, des documents seront mis en place sur les espaces numériques de travail, des sessions de formations grâce au Centre national d'enseignement à distance (Cned) ou des classes virtuelles à distance. "Des tablettes ou ordinateurs pourront être mises à disposition des élèves qui n'ont pas le nécessaire à domicile", précise Christine Gavini-Chevet. Pour les enfants de maternelle par exemple, Alexandra donne quelques conseils comme "lire des histoires, faire des jeux de mathématiques, manipuler de la pâte à modeler", tandis que des programmes sont déjà en place pour les sections plus grandes en élémentaires.

Des concours à distance ou reportés

À l'université de Rouen Normandie, l'organisation s'est faite en deux temps, d'abord avec les annonces du Président, puis celle du Premier ministre. "Nous avions d'abord la possibilité de poursuivre nos activités de recherche, explique Joël Alexandre, puis on nous a demandé de privilégier absolument le télétravail." Depuis lundi, la fermeture de l'université s'organise. Certains restaient encore sur place pour fermer quelques dispositifs, "comme la culture cellulaire qui ne peut pas s'éteindre sans un minimum d'intervention". Quant au télétravail, il s'organise avec quelques limites. "D'évidence, il est impossible d'assurer les travaux pratiques à distance", détaille le président. Plus techniquement, d'autres questions se posent. Les réseaux vont-ils supporter la connexion de 30 000 étudiants et 2 500 membres du personnel ? "On a quelques inquiétudes", confessait lundi Joël Alexandre, d'autant que certains personnels et étudiants ne sont pas équipés ou habitent en zone blanche. Les concours nationaux sont tous reportés. Pour les examens de l'université, "certains seront organisés à distance et d'autres reportés".

*Le prénom a été changé à la demande de la personne interrogée.