Municipales. Face à la menace du Covid-19, la prime aux sortants ?

Ces élections ont été tout à fait particulières : une abstention record, une incertitude pour le second tour et la question des priorités entre l'urgence sanitaire et les municipales qui n'a de cesse de revenir dans le débat. "On attend des maires qu'ils assurent tout de suite leurs responsabilités, pour orienter les parents, organiser les choses face à la crise sanitaire", explique Christophe Bouillon, élu au premier tour à Barentin et président de l'association des petites villes de France. Il note cependant que la confiance a été majoritairement renouvelée aux sortants, qui connaissent le job : "Les Français se sont sans doute dit qu'il valait mieux confier les clés aux personnes qui pouvaient faire face à cette crise sanitaire grandissante."

Retrouvez les résultats des élections municipales en Normandie, commune par commune.